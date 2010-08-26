Специалисты для выполнения студенческих работ

Всем доброе время суток!

Проводится набор специалистов для решения задач по Математике, Физике, Химии, ТОЭ (теоретические основы электротехники), Электротехнике и другим дисциплинам. Не переживайте если вашего раздела не будет у нас на сайте - мы создадим его для вас.

Через день/два будет запущен сайт - автоматическая система решения задач.

Схема работы проста:

1. Заказчик выставляет на сате задачу и выставляе предполагаемую цену и срок решения

2. Специалист просматривает её и предлагает свою цену за её решение

3. Заказчик соглашается на цену специалиста и вносит предоплату 50%

4. после внесения предоплаты специалист приступает к решению, при этом срок решения увеличивается на разницу между согласием специалиста и внесением предоплаты (чтоб не сокращать время отведённое на решение)

5. специалист выкладывает своё решение на сайте (до оплаты оно не доступно для скачивания).

6. заказчик вносит остальные 50% и может забрать решение.

Т.е. вам не надо постоянно общатся с менеджером для получения заданий и отправки их заказчику, общение с администрацией сайта сведено к минимуму.

Если есть вопросы - задавайте.

Если у вас нет отзывов - будьте готовы выполнить маленькое тестовое задание (пара примерчиков).

Огромная просьба в личку не писать!!!

оставляейте свои заявки/контакты и на выходных я с вами свяжусь.

Выкладываю тестовые задания по фзике, математике, химии, ТОЭ.

Если в переписке попрошу вас выполнить тестовое задание - то скачайте этот файл, решите что сможете по своим предметам и отправьте решение на [email protected], так же в письма обязательно укажите ваш логин на веблансере.