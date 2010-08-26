Специалисты для выполнения студенческих работ

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Всем доброе время суток!
Проводится набор специалистов для решения задач по Математике, Физике, Химии, ТОЭ (теоретические основы электротехники), Электротехнике и другим дисциплинам. Не переживайте если вашего раздела не будет у нас на сайте - мы создадим его для вас.
Через день/два будет запущен сайт - автоматическая система решения задач.
Схема работы проста:
1. Заказчик выставляет на сате задачу и выставляе предполагаемую цену и срок решения
2. Специалист просматривает её и предлагает свою цену за её решение
3. Заказчик соглашается на цену специалиста и вносит предоплату 50%
4. после внесения предоплаты специалист приступает к решению, при этом срок решения увеличивается на разницу между согласием специалиста и внесением предоплаты (чтоб не сокращать время отведённое на решение)
5. специалист выкладывает своё решение на сайте (до оплаты оно не доступно для скачивания).
6. заказчик вносит остальные 50% и может забрать решение.
Т.е. вам не надо постоянно общатся с менеджером для получения заданий и отправки их заказчику, общение с администрацией сайта сведено к минимуму.
Если есть вопросы - задавайте.
Если у вас нет отзывов - будьте готовы выполнить маленькое тестовое задание (пара примерчиков).
Огромная просьба в личку не писать!!!
оставляейте свои заявки/контакты и на выходных я с вами свяжусь.
Выкладываю тестовые задания по фзике, математике, химии, ТОЭ.
Если в переписке попрошу вас выполнить тестовое задание - то скачайте этот файл, решите что сможете по своим предметам и отправьте решение на [email protected], так же в письма обязательно укажите ваш логин на веблансере.
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