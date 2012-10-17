Требуются опытные авторы студенческих работ по следующим направлениям: (в том числе задачи и отчеты по практике)

1. Юриспруденция

- таможенное право

- гражданское право

- гражданско- процессуальное право

- уголовное право

- уголовно-процессуальное право

- криминалистика

- криминология

- адвокатура,

- международное право

- т.д.

2. Ресторанный и гостиничный бизнес

3. Туризм

4. Строительство

5. Журналистика

6. PR, реклама, связи с общественностью

7. Дизайн

8. Русский язык и литература

9. Филология

10 управление персоналом

11. финансы и кредит

12 менеджмент организаций

13 психология и педагогика

Требования: стаж не менее 1-2 лет, отличное знание своей области, высокий уровень антиплагиата, не менее 85% оригинального текста. Не менее 10 выполненных работ.

В проекте указывайте ваши контактные данные,перечень выполняемых дисциплин и расценки: рефераты-курсовые-дипломные.

Заполненные по требуемой форме резюме высылайте на почту [email protected] указав в теме письма "Резюме автора и ФИО", прикрепив к письму любую из выполненных вами работ, для проверки % плагиата и уровня письма.

оплата сдельная