В срочном порядке требуются квалифицированные специалисты по написанию курсовых, дипломных, рефератов, научных работ по следующим дисциплинам: программирование, финансовый и производственный менеджмент, логистика, бухгалтерский учет, организация производства, механика, электроника, детали машин, гидравлика, строительство, геодезия, ...
Требуются опытные авторы студенческих работ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются опытные авторы студенческих работ по следующим направлениям: (в том числе задачи и отчеты по практике)
1. Юриспруденция
- таможенное право
- гражданское право
- гражданско- процессуальное право
- уголовное право
- уголовно-процессуальное право
- криминалистика
- криминология
- адвокатура,
- международное право
- т.д.
2. Ресторанный и гостиничный бизнес
3. Туризм
4. Строительство
5. Журналистика
6. PR, реклама, связи с общественностью
7. Дизайн
8. Русский язык и литература
9. Филология
10 управление персоналом
11. финансы и кредит
12 менеджмент организаций
13 психология и педагогика
Требования: стаж не менее 1-2 лет, отличное знание своей области, высокий уровень антиплагиата, не менее 85% оригинального текста. Не менее 10 выполненных работ.
В проекте указывайте ваши контактные данные,перечень выполняемых дисциплин и расценки: рефераты-курсовые-дипломные.
Заполненные по требуемой форме резюме высылайте на почту [email protected] указав в теме письма "Резюме автора и ФИО", прикрепив к письму любую из выполненных вами работ, для проверки % плагиата и уровня письма.
оплата сдельная
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