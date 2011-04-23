Требуется автор для выполнения курсовых работ

В связи с расширением штата, требуются авторы для написания контрольных, курсовых, дипломных работ. Приветствуются авторы, выполняющие работы по сложным тех. дисциплинам, экономическим и правовым дисциплинам. Необходимы специалисты: отлично знающие свои предметы, имеющие возможность проверять почту хотя бы ...