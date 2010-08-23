Требуются исполнители

По информатике, эконометрике, фармакологии, психологии и техническим дисциплинам. Просьба присылать анкету с контактыми данными на адрес [email protected] и одновременно зарегестрироваться на сайте для получения уведомлений о новых заказах http://repetitor-lg.ru/ Оплата работ 1 раз в месяц с 1 по 5 число на кошельки яндекс или вебмани. Спасибо за внимание!