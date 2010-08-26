Требуются опытные авторы студенческих работ по следующим направлениям: (в том числе задачи и отчеты по практике) 1. Юриспруденция - таможенное право - гражданское право - гражданско- процессуальное право - уголовное право - уголовно-процессуальное право - криминалистика - криминология - адвокатура, - международное право - т.д. 2. Ресторанный ...
Приглашаем авторов-психологов к сотрудничеству
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Написание контрольных, лабораторок, рефератов, практикумов, курсачей, дипломных и т.д
Желательно владение мат-стат методами обработки данных
Исполнительность, пунктуальность, профильное образование, ответственность
Обеспечим стабильным потоком заказов.
Выплата гонораров стабильная, любым удобным способом (от электронки и банк.переводов до наличности в офисе).
Автор получает ровно столько, во сколько оценивает свой труд.
Обязательно-стабильный интернет.
Для рассмотрения кандидата - резюме + примеры работ (1-2), можно частично
Внимание! все работы проходят проверку антиплагиатом
данные высылайте пожалуйста на емейл [email protected]
по условиям работы-при переписке, в приват желательно не писать.
спасибо
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