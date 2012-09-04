Авторы для написания диссертаций

Приглашаем ответственных профессионалов для помощи в написании диссертаций ( магистерские, кандидатские, докторские)

Мы предлагаем :

высокую оплату Вашего труда ;

стабильный , гарантированный заработок по факту сдачи готовых заказов ;

выбор различных заказов , неограниченные возможности по объемам обрабатываемых заказов — все зависит от Вас! гибкий график , при котором Вы можете заранее планировать свою нагрузку;

надежные и проверенные условия плодотворного и долговременного сотрудничества

Требования: обязательность и исполнительность ; высшее образование знание программ Microsoft office . наличие или доступ к сети Intern et. предпочтение отдается преподавателям ВУЗов и техникумов имеющих опыт в написание работ .

Внимание: Все работы проходят проверку на качество и плагиат!

Конфиденциальность гарантируем

Просьба заполненные анкеты, либо резюме отправлять на [email protected] (в теме письма указать автор-исполнитель)

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