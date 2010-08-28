Авторы для написания научных работ

Требуются опытные авторы студенческих работ по следующим направлениям: (в том числе задачи и отчеты по практике) 1. Юриспруденция - таможенное право - гражданское право - гражданско- процессуальное право - уголовное право - уголовно-процессуальное право - криминалистика - криминология - адвокатура, - международное право - т.д. 2. Ресторанный ...
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Уважаемые авторы!
Организация с более чем 5-летним опытом работы в рефератном бизнесе из-за постоянной нехватки качественных исполнителей приглашает Вас к сотрудничеству
по выполнению работ для студентов: курсовых, дипломов, контрольных, отчетов и задач, рефератов, ответов на госы, эссе и пр.
Условия сотрудничества:
1. Доступ в Интернет
2. Возможность оперативно отвечать на письма (в течение суток)
3. Сдача работы в четко оговоренные администратором сроки
4. Соответствие работы заявленным и оговоренным требованиям, методичке вуза или просто госту
3. Своевременное внесение коррективов (в разумные сроки)
4. Ответственность за взятую работу; качество выполнения. Процент по антиплагиату не менее 70% (в юридических работах возможны исключения)
Варианты и виды оплаты: вебмани или яндекс, анелик, контакт, карта сбербанка, на счет в любом другом банке, почтовый перевод, наличными в москве или в офисе в подмосковье).
Гонорары выплачиваются по требованию исполнителя (периодичность обговаривается индивидуально)
С осени до весны у нас стабильный поток заказов, который мы постоянно наращиваем, поэтому мы заинтересованы в хороших авторах и долговременном взаимовыгодном сотрудничестве.
Так же предоставляем возможность покупки электронной валюты у вас, с переводом любым удобным способом.
Если условия Вас устраивают – ждем резюме для уточнения остальных рабочих моментов.
слать на [email protected]
п.с. покупаем у авторов базы готовых работ или помогаем в их реализации
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