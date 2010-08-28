Авторы для написания научных работ

Уважаемые авторы!

Организация с более чем 5-летним опытом работы в рефератном бизнесе из-за постоянной нехватки качественных исполнителей приглашает Вас к сотрудничеству

по выполнению работ для студентов: курсовых, дипломов, контрольных, отчетов и задач, рефератов, ответов на госы, эссе и пр.

Условия сотрудничества:

1. Доступ в Интернет

2. Возможность оперативно отвечать на письма (в течение суток)

3. Сдача работы в четко оговоренные администратором сроки

4. Соответствие работы заявленным и оговоренным требованиям, методичке вуза или просто госту

3. Своевременное внесение коррективов (в разумные сроки)

4. Ответственность за взятую работу; качество выполнения. Процент по антиплагиату не менее 70% (в юридических работах возможны исключения)

Варианты и виды оплаты: вебмани или яндекс, анелик, контакт, карта сбербанка, на счет в любом другом банке, почтовый перевод, наличными в москве или в офисе в подмосковье).

Гонорары выплачиваются по требованию исполнителя (периодичность обговаривается индивидуально)

С осени до весны у нас стабильный поток заказов, который мы постоянно наращиваем, поэтому мы заинтересованы в хороших авторах и долговременном взаимовыгодном сотрудничестве.

Так же предоставляем возможность покупки электронной валюты у вас, с переводом любым удобным способом.

Если условия Вас устраивают – ждем резюме для уточнения остальных рабочих моментов.

слать на [email protected]

п.с. покупаем у авторов базы готовых работ или помогаем в их реализации