Требуются экономисты (бух.учёт и т.д.)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен13 заявок268 просмотров
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В связи с расширением нашей организации требуются авторы по экономическим специальностям, ждём предлоджения.спасибо

13 лет назад
sdalnaura
Роман 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
belcanzor
Татьяна 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$1
Мерси за работу, приятно иметь дело с мастером своего дела
Приятно исполнять четко поставленные задачи. Оплата в полном объеме в кратчайшие сроки. Жду продолжения сотрудничества