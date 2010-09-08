Образование

высшее 1997г, экономист, бухгалтер, большой опыт работы в области экономики, финансов, налогообложения, планирования, договорной и претензионной работы.

высшее, 2004г, специалист по персоналу

в настоящее время очень много свободного времени (года этак на 1,5)

А теперь мои тексты украшают главные страницы многих сайтов!