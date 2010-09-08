belcanzor

Татьяна belcanzor

 
47 летРоссия/Хабаровск
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Образование

высшее 1997г, экономист, бухгалтер, большой опыт работы в области экономики, финансов, налогообложения, планирования, договорной и претензионной работы.

высшее, 2004г, специалист по персоналу

в настоящее время очень много свободного времени (года этак на 1,5)

А теперь мои тексты украшают главные страницы многих сайтов!

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Отзывы заказчиков
owei_work
Ларсон 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Требуются авторы (копирайт/рерайт)
Хороший, ответственный автор, хорошо понимает понятие "срок сдачи текста". Пишет адекватные, читабельные, соответствующие ТЗ и теме задания тексты. Неплохо справляется с большим количеством ключиков. В общем, мне сотрудничество с ней нравится.
Poezdkin
Герман 
50 летГермания
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Статья о сайте
Ценю креативный ход творческой мысли, поэтому Татьяна победитель в моём конкурсе. Так держать!
sdalnaura
Роман 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
$1
10 баллов
13 лет назад
Требуются экономисты (бух.учёт и т.д.)
Мерси за работу, приятно иметь дело с мастером своего дела
Приятно исполнять четко поставленные задачи. Оплата в полном объеме в кратчайшие сроки. Жду продолжения сотрудничества
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