Образование
высшее 1997г, экономист, бухгалтер, большой опыт работы в области экономики, финансов, налогообложения, планирования, договорной и претензионной работы.
высшее, 2004г, специалист по персоналу
в настоящее время очень много свободного времени (года этак на 1,5)
А теперь мои тексты украшают главные страницы многих сайтов!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Флористика124 просмотра
- Новые образы вашей сексуальности109 просмотров
- Подбор персонала115 просмотров
- Автомобили Hyundai115 просмотров
- Преимущества пластиковой карты106 просмотров
- Осенний вопрос100 просмотров
- Котенок в доме107 просмотров
- АвтоЛеди108 просмотров
- Как вызвать ревность у женщин124 просмотра
- Твоя новая работа120 просмотров
- Нежность106 просмотров
- Берег синих лилий104 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
13 лет назад
Хороший, ответственный автор, хорошо понимает понятие "срок сдачи текста". Пишет адекватные, читабельные, соответствующие ТЗ и теме задания тексты. Неплохо справляется с большим количеством ключиков. В общем, мне сотрудничество с ней нравится.
$5
10 баллов
13 лет назад
Ценю креативный ход творческой мысли, поэтому Татьяна победитель в моём конкурсе. Так держать!
$1
10 баллов
13 лет назад
Мерси за работу, приятно иметь дело с мастером своего дела
Ответный отзыв
Приятно исполнять четко поставленные задачи. Оплата в полном объеме в кратчайшие сроки. Жду продолжения сотрудничества