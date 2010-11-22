Имеется красивый .psd макет : http://themeforest.net/theme_previews/2070528-gravity-360-dark-premium-psd-theme Нужно перерисовать его для сайта: http://www.cinemamir.com/ Пишите свои цены и сроки, детали можем обсудить в личной переписке или в асе(два пять два три шесть шесть) Оплата через вебмани в любой валюте, 100% ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен конвертер базы данных vBulletin 3.6.х => LB 2.1- (LogicBoard (DLE Edition)) Оплата в WMZ или WMRБазы данныхнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Нужно написать статью (Обзор) для сайта, 1000-1500 символовЗавершен12 лет назад
Имеется сайт: http://cinemamir.com на платформе (DLE 7.3) На нем стоят модули, Система баллов 1.5 : http://points.idezign.org/ и Репутация 6.5: http://savgroup.ru/modules_dle/pay_modules_dle/38-reputaciya-65.html А так же интегрирован форум LogicBoard (DLE Edition) : http://logicboard.ru/?do=staticpage&id=12 Зададача: Интегрировать модуль "Система баллов" в форум и в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно перегнать базу DLE-Forum в phpBB Оплата в WMZ или в WMR, перевожу деньги сразу с кодом протекции, код отдаю после окончания работы Сайт: http://www.cinemamir.com/Базы данных2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Написать поздравления для пользователей с Рожеством Христовым на 4 сайта. Длиной примерно по 200 - 400 символов но желательно в сжатые сроки и конечно чтоб тексты уникальны были.Завершен13 лет назад
- $10
Нужно написать вежливое, интересное и завлекательное письмо, которое потом будет рассылаться известным заядлым путешественникам, как приглашение присоединиться со своими рассказами к нашему порталу на http://www.poezdkin.comЗавершен13 лет назад
- $5
Нужна обзорная статья на нормальном русском языке с описанием проекта на основе ключевых слов . Где то порядка 1000-1500 знаков (если получится больше то доплатим) Сайт: http://www.poezdkin.com/ Тематика сайта: Путешествия, Рассказы (фотоотчеты) о путешествиях ...Завершен13 лет назад