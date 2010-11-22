Имеется красивый .psd макет : http://themeforest.net/theme_previews/2070528-gravity-360-dark-premium-psd-theme Нужно перерисовать его для сайта: http://www.cinemamir.com/ Пишите свои цены и сроки, детали можем обсудить в личной переписке или в асе(два пять два три шесть шесть) Оплата через вебмани в любой валюте, 100% ...