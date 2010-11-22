Poezdkin

Герман Poezdkin

 
50 летГермания/Оснабрюк
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перерисовать .psd макет для сайта

    Имеется красивый .psd макет : http://themeforest.net/theme_previews/2070528-gravity-360-dark-premium-psd-theme Нужно перерисовать его для сайта: http://www.cinemamir.com/ Пишите свои цены и сроки, детали можем обсудить в личной переписке или в асе(два пять два три шесть шесть) Оплата через вебмани в любой валюте, 100% ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Интеграция модуля "Система баллов" в форум.

    Имеется сайт: http://cinemamir.com на платформе (DLE 7.3) На нем стоят модули, Система баллов 1.5 : http://points.idezign.org/ и Репутация 6.5: http://savgroup.ru/modules_dle/pay_modules_dle/38-reputaciya-65.html А так же интегрирован форум LogicBoard (DLE Edition) : http://logicboard.ru/?do=staticpage&amp;id=12 Зададача: Интегрировать модуль "Система баллов" в форум и в ...

    HTMLDLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • MySQL DLE-Forum -> phpBB

    Нужно перегнать базу DLE-Forum в phpBB Оплата в WMZ или в WMR, перевожу деньги сразу с кодом протекции, код отдаю после окончания работы Сайт: http://www.cinemamir.com/

    PHPMySQLDLE
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Персонально для Винтаж Ирэны

    $10

    Нужно написать вежливое, интересное и завлекательное письмо, которое потом будет рассылаться известным заядлым путешественникам, как приглашение присоединиться со своими рассказами к нашему порталу на http://www.poezdkin.com

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статья о сайте

    $5

    Нужна обзорная статья на нормальном русском языке с описанием проекта на основе ключевых слов . Где то порядка 1000-1500 знаков (если получится больше то доплатим) Сайт: http://www.poezdkin.com/ Тематика сайта: Путешествия, Рассказы (фотоотчеты) о путешествиях ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lorik1404
Лариса 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
30 отзывов
$25
10 баллов
11 лет назад
Перерисовать .psd макет для сайта
Александр ответственный и порядочный заказчик. Всегда на связи. Оплата произведена сразу же после выполнения проекта. Рекомендую!
Работа была выполнена качественно и в срок. Все замечания были учтены. Спасибо))))
Ответный отзыв
inanna-p
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Уникальная статейка (Персонально для Винтаж Ирэны)
Очень приятно, что работа оценена также высоко, как и ее оплата. Всегда рада сотрудничеству!) Особенно приятно, что Вы не изменяете своему "вкусу", работая только с одним Исполнителем. Жду новых предложений - с удовольствием их выполню!
В общем все классно, беру как есть! Спасибо! Вы настоящий мастер своего дела ;-)
Ответный отзыв
inanna-p
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Позравления (Персонально для Винтаж Ирэны)
И Вам спасибо за творческую работу и мгновенную оплату!:-) Всегда к Вашим услугам, сэр...;-) Ведь работать с Вами - одно удовольствие:-)
Очень доволен работой Ирэны! - Ирэна, так держать!!!
Ответный отзыв
inanna-p
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Персонально для Винтаж Ирэны
Креативный, супер-позитивный и , что для нас крайне важно, порядочный Заказчик. Писать о таком интересном и познавательном сайте - одно удовольствие!:-) Спасибо за предоставленную возможность)))).
Грамотно, окуратно, оперативно - Просто приятно работать с мастером своего дела! Так держать Ирэна! Спасибо!
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