Требуются авторы (копирайт/рерайт)

Требуется рерайтер, на первых порах необходимо будет ежедневно писать 2-3 новости по 600-1000 знаков. Тематика кино. Для начала даю неоплачиваемое тестовое задание. Работа на постоянной основе. Оплата 25 рублей за 1000 знаков раз в 2 недели.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем авторов для долгосрочного удаленного сотрудничества (рерайт, копирайт). Объемы большие, работа есть постоянно.
В данный момент интересует рерайт (по цене от 0,5 до 0,8$/1000 симв. без пробелов) и копирайтинг (или рерайт из нескольких источников с вашим подбором) по цене от 1,2 до 1,5$/1000
проектов очень много, поэтому определенной тематики нет - всегда разные темы
Все заявки на вакансии принимаются при наличии портфолио. Если вы не можете предоставить свое портфолио - отправляйте заявки на [email protected] с выполненным тестовым заданием, которое находится в прикрепленном файле (для претендентов на рерайт) или небольшим текстом на главную сайта, предлагающего, например, транспортные перевозки.
Ждем ваши предложения и примеры работ.
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