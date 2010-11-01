Требуются авторы (копирайт/рерайт)

Приглашаем авторов для долгосрочного удаленного сотрудничества (рерайт, копирайт). Объемы большие, работа есть постоянно.

В данный момент интересует рерайт (по цене от 0,5 до 0,8$/1000 симв. без пробелов) и копирайтинг (или рерайт из нескольких источников с вашим подбором) по цене от 1,2 до 1,5$/1000

проектов очень много, поэтому определенной тематики нет - всегда разные темы

Все заявки на вакансии принимаются при наличии портфолио. Если вы не можете предоставить свое портфолио - отправляйте заявки на [email protected] с выполненным тестовым заданием, которое находится в прикрепленном файле (для претендентов на рерайт) или небольшим текстом на главную сайта, предлагающего, например, транспортные перевозки.

Ждем ваши предложения и примеры работ.