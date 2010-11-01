Требуется рерайтер, на первых порах необходимо будет ежедневно писать 2-3 новости по 600-1000 знаков. Тематика кино. Для начала даю неоплачиваемое тестовое задание. Работа на постоянной основе. Оплата 25 рублей за 1000 знаков раз в 2 недели.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен на постоянную основу, удаленный журналист на СМИ портал, желательно знакомый с движком joomla. Объем работы: 20 разделов, по 2 новости в раздел ежедневно + фотография.
Аська для связи: 474один254
Оплата до 500 у.е. ежемесячно.
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