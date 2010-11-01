Журналист на СМИ портал

КопирайтингЗакрыт14 заявок331 просмотр
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Нужен на постоянную основу, удаленный журналист на СМИ портал, желательно знакомый с движком joomla. Объем работы: 20 разделов, по 2 новости в раздел ежедневно + фотография.

Аська для связи: 474один254

Оплата до 500 у.е. ежемесячно.

13 лет назад
artur_marlovskii
Артур 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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