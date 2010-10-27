Рерайтер на постоянную работу

Для длительного сотрудничества на удаленной основе нужен копирайтер/рерайтер с отличным французским. Тематика медицина. Оставляйте свои цены за 1000символов без пробелов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток всем.
Нужен человек на постоянную работу. Условия – находить и уникализировать до 50% минимум текст, связывающий тематику недвижимолсти и обучение (это могут быть институты недвижимости и др.), недвижимость и ремонт и недвижимость со строительством, т.е. три направления.
размещать по 2 статьи на сайте со вставленными ссылками на сайт по обучению.
размещать по 2 статьи на сайте со вставленными ссылками на сайт по ремонту
размещать по 2 статьи на сайте со вставленными ссылками на сайт по строительству
В день требуется всего 6 статьи (5 дней в неделю), кажддая статья примерно по 1500(+-300) знаков, стоимость каждой статьи – 15 руб. соответственно это будет получаться 1800 руб в мес. Грамотность – обязательное условие.
Оплата раз в месяц на webmoney
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