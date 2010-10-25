Для тематического Интернет-портала требуется копирайтер. В заявке оставляйте, пожалуйста, Ваши расценки на следующие виды работ: 1. Уникальная тематическая лента новостей (5 материалов в день, НЕ копипаст и НЕ рерайтинг) 2. Разовое написание уникальных материалов на заданную тему. Заявки ...
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Для тематического Интернет-портала требуется рерайтер.
В заявке оставляйте, пожалуйста, Ваши расценки на следующие виды работ:
1. Тематическая лента новостей (5 - 10 материалов в день, рерайтинг).
2. Разовый рерайтинг материала.
Заявки оставляете только здесь (скрыты от других пользователей).
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