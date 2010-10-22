Копирайтер анкоров

КопирайтингЗакрыт7 заявок345 просмотров
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Ищем 3-4 копирайтеров анкоров.

Требования: ответственность, исполнительность, сообразительность и готовность к однообразной работе.

С заинтересованными кандидатами, прошедшими тест (ТЕСТ приведен ниже), будут детально обговорены дальнейшие условия сотрудничества.

ТЕСТ.

Задание: с правой и левой стороны ключевого слова нужно дописать текст, используя правый столбец http://wordstat.yandex.ru/ по ключевому слову.

Длина предложения: до 100 символов.

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13 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
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