Копирайтер анкоров

Ищем копирайтера для написания статей по различным тематикам: - стоматология, - мебель, интерьер, - весы, - сельскохозяйственная и строительная техника, - салон красоты, курсы иностранных языков и др. Главное требование к статьям - качество. Также материалы должны быть структурированные (пример: http://www.papillon-design.ru/serv/29_0.htm, http://www.papillon-design.ru/serv/49_0.htm). Объемы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем 3-4 копирайтеров анкоров.
Требования: ответственность, исполнительность, сообразительность и готовность к однообразной работе.
С заинтересованными кандидатами, прошедшими тест (ТЕСТ приведен ниже), будут детально обговорены дальнейшие условия сотрудничества.
ТЕСТ.
Задание: с правой и левой стороны ключевого слова нужно дописать текст, используя правый столбец http://wordstat.yandex.ru/ по ключевому слову.
Длина предложения: до 100 символов.
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