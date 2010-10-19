Нужны помощники на постоянную работу для рерайта. Много. Цены небольшие. Можно начинающих. Оплата раз в месяц. Обязательно четкое придерживание этим условиям и четкое выполнение указанных заданий. Кто согласен на такие условия и может сразу приступить ...
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Набираем в команду профессиональных журналистов на постоянной основе, написание статей и оперативное наполнения сайта актуальными новостями. Писать в skype: Elena_nika1 ,
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