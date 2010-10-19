Контент-менеджер на сайт по теме искусства

$250
КопирайтингЗакрыт17 заявок331 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер. Ищу контент-менеджера на сайт по теме искусства. До 10 статей в неделю на один раздел. Нам нужен интересный контент, который редко встретишь на просторах сети. Сможете выбрать раздел и сосредоточиться на его наполнении. 60 рублей за 1000 знаков.

Школьники и пишущие для поисковиков товарищи, НЕ откликайтесь. Требования – высокие. Оплата на любых условиях.

13 лет назад
Glebinho
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Помощники для рерайта

    Нужны помощники на постоянную работу для рерайта. Много. Цены небольшие. Можно начинающих. Оплата раз в месяц. Обязательно четкое придерживание этим условиям и четкое выполнение указанных заданий. Кто согласен на такие условия и может сразу приступить ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайтер, ведение IT блога.

    Здравствуйте. Разыскивается профессиональный копирайтер, способный выдавать по одной толковой статье в день. Сфера веб-разработка, интернет, продвижение в сети, твиттер, facebook итд. Интересует только постоянное долгосрочное сотрудничество. 1. Примеры статей для IT? 2. Стоимость статья, знаки? 3. Портфолио? Заранее благодарю.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется автор-специалист по теме ароматизация

    Требуется отлично разбирающийся в АРОМАТИЗАЦИИ специалист, владеющий специализированной терминологией для написания большого количества материала на тематический сайт. Постоянное долгосрочное сотрудничество. Требования к автору: * полное понимание темы; * комплексный подход к освещению материала; * умение излогать материал доступным языком; Задачи: * ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер

    $250

    Нужен копирайтер для написания статей о фондовой бирже и торговле акциями. Объем работ – 3-10 статей в неделю по 5-6 тыс. символов каждая. Оплата за каждые 1000 символов без пробелов. Примеры работ на электронку.

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтер новостей

    На постоянную удаленную работы требуется человек для рерайта новостей. Размер новости строго 500-1000 символов. Один из основных критериев это цена. Присылайте ваши цены за 1 новость. Заявки оставляйте только в комментариях к вакансии.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен рерайтер

    Написание, рерайт статей на тему аренды недвижимости, анализ, тенденции и т.д.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны рерайтеры-новички

    Нужны рерайтеры-новички. Опыт не обязателен. Тематика: красота, косметика. Исходники предоставляю. Пишите свои ICQ и расценки

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Журналисты в команду

    Для портала требуется несколько начинающих журналистов, которые хотели бы влиться в коллектив и писать на ит-тематику (новости, обзоры, аналитика...). Приветствуются жители Одессы и Киева.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер

    Ищю грамотного копирайтера для написания статей, руководств, инструкций. Тематика различная, но в основном связная с сайтами,с продвижением сайтов. Оплата сдельная, договорная Работа на постоянных условиях О себе и примеры работ высылайте на почту [email protected]

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер для постоянного сотрудничества

    Здравствуйте. В связи с большой загруженностью я ищу себе помощника, который возьмёт на себя работу в области копирайтинга. В обязанности будит входить написание текстов различной сложности (в основном рекламные), рерайт старых текстов новых клиентов. Непосредственно задания буду выдавать ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад