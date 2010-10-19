Контент-менеджер на сайт по теме искусства

Добрый вечер. Ищу контент-менеджера на сайт по теме искусства. До 10 статей в неделю на один раздел. Нам нужен интересный контент, который редко встретишь на просторах сети. Сможете выбрать раздел и сосредоточиться на его наполнении. 60 рублей за 1000 знаков.

Школьники и пишущие для поисковиков товарищи, НЕ откликайтесь. Требования – высокие. Оплата на любых условиях.