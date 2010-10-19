Контент-менеджер на сайт по теме искусства

Нужны помощники на постоянную работу для рерайта. Много. Цены небольшие. Можно начинающих. Оплата раз в месяц. Обязательно четкое придерживание этим условиям и четкое выполнение указанных заданий. Кто согласен на такие условия и может сразу приступить ...
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Добрый вечер. Ищу контент-менеджера на сайт по теме искусства. До 10 статей в неделю на один раздел. Нам нужен интересный контент, который редко встретишь на просторах сети. Сможете выбрать раздел и сосредоточиться на его наполнении. 60 рублей за 1000 знаков.
Школьники и пишущие для поисковиков товарищи, НЕ откликайтесь. Требования – высокие. Оплата на любых условиях.
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