Добрый день. Итак, создаётся сайт под означенный телепроект. Ищу двух копирайтеров. Оплата достойная, требования высокие. Работа в еженедельном режиме. Оставляйте заявки.
- $500Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Приветствую, друзья! Итак, требуется 125 переводных новостей в месяц. 1500 знаков без пробелов – одна новость. Постоянно. 7500 рублей – в месяц. Условия оплаты (предоплаты) – любые. ВМ/ЯД. Требования – высоки! Безупречное знание английского и идеальное ...Переводы19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
125 переводных новостей в месяц. 1500 знаков без пробелов – одна новость. Работа - ежедневная. 7500 рублей – в месяц. Условия оплаты (предоплаты) – любые. Требования – высоки. Хорошее знание английского и идеальное владение русским. При обнаружении русскоязычного ...Переводы16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Приветствую, друзья! Буду лаконичен. 125 переводных новостей в месяц. 1500 знаков без пробелов – одна новость. Постоянно. 7500 рублей – в месяц. Условия оплаты (предоплаты) – любые. Требования – высоки. Хорошее знание английского и идеальное владение ...Переводы19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
В ежедневном режиме нужно рерайтить новости. Тематика – практически любая, вызывающая острый интерес у россиянина:) 5 новостей в день. Требования – высокие! Безукоризненная грамотность, высокая уникальность. (если пишете с ошибками – не отвечайте, пожалуйста) Цена – 1 ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Задача – описывать одежду, обувь, всякие модные аксессуары. Большой массив текста – не менее 180 разделов. Жёсткие требования! Идеальная грамотность, высокая уникальность. 2 $ за 1000 знаков. Возможна предоплата (ВМ, ЯД).Копирайтинг28 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
В ежедневном режиме нужны новости для сайта. Каждый день по 10 – 12 новостей. Тема – здоровый образ жизни. Качественные, интересные, уникальные новости. Расценка – 1 $ за 1000 знаков. Внимание! Требования – очень высокие. ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Здравствуйте, коллеги! Нужно написать диплом по журналистике; написать качественно и эксклюзивно. Тема – телевидение (более узко сформулирую в разговоре с выбранным исполнителем). Внимание! Я не ищу людей, продуцирующих дипломы пачками, тех, кто пишет их за 4 дня, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Ищу новостного редактора (рерайтера) по тематике покер. Три профильных сайта нуждаются в заполнении новостями. Сотрудничество – до года. Ищу райтера, хорошо разбирающегося (!) в покере, который не испытывает проблем (!) с правописанием. Подчёркиваю: если не имеете ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Ищу умного, креативного «гуманитарного» журналиста со знанием английского. Есть два сайта. Нужно наполнять контентом: статьи, описания, новости. Материал брать строго с западных источников (дам большой их список). Тематика: развлечения, культура, туризм, путешествия, досуг (то бишь ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый вечер. Ищу контент-менеджера на сайт по теме искусства. До 10 статей в неделю на один раздел. Нам нужен интересный контент, который редко встретишь на просторах сети. Сможете выбрать раздел и сосредоточиться на его наполнении. ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Итак, нужны статьи на финансовую тематику. Материал сложный, нужно подробно изучать и скрупулёзно компилировать. Тот, кто работает по принципу "найду в Рунете и перепишу своими словами", может смело проходить мимо. Специализированные, узкие направления. В месяц - ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Задача: регулярное написание статей. Тематика – историческая (короче говоря, базироваться каждая статья будет на сторонних источниках, найденных Вами; то бишь не копирайт!). 3 статьи в неделю, статья - до 6000 знаков. 1,5 $ за 1000 ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Рерайтинг. 10 новостей в сутки. Новость – до 1500 знаков. Итак, нужно 10 новостей в сутки. Тематика – простая (на выбор большое кол-во категорий, в целом объединённых гуманитарной направленностью). 0,75 $ за 1000 знаков. ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт13 лет назад