Glebinho

Глеб Герардов Glebinho

 
41 годУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Перевод новостей. Каждый день.

    $500

    Приветствую, друзья! Итак, требуется 125 переводных новостей в месяц. 1500 знаков без пробелов – одна новость. Постоянно. 7500 рублей – в месяц. Условия оплаты (предоплаты) – любые. ВМ/ЯД. Требования – высоки! Безупречное знание английского и идеальное ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод. Новости

    $500

    125 переводных новостей в месяц. 1500 знаков без пробелов – одна новость. Работа - ежедневная. 7500 рублей – в месяц. Условия оплаты (предоплаты) – любые. Требования – высоки. Хорошее знание английского и идеальное владение русским. При обнаружении русскоязычного ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод новостей. Туризм.

    $500

    Приветствую, друзья! Буду лаконичен. 125 переводных новостей в месяц. 1500 знаков без пробелов – одна новость. Постоянно. 7500 рублей – в месяц. Условия оплаты (предоплаты) – любые. Требования – высоки. Хорошее знание английского и идеальное владение ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новости. Каждый день.

    $250

    В ежедневном режиме нужно рерайтить новости. Тематика – практически любая, вызывающая острый интерес у россиянина:) 5 новостей в день. Требования – высокие! Безукоризненная грамотность, высокая уникальность. (если пишете с ошибками – не отвечайте, пожалуйста) Цена – 1 ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Описания, статьи на тему моды

    $500

    Задача – описывать одежду, обувь, всякие модные аксессуары. Большой массив текста – не менее 180 разделов. Жёсткие требования! Идеальная грамотность, высокая уникальность. 2 $ за 1000 знаков. Возможна предоплата (ВМ, ЯД).

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новости. Высокие требования.

    $500

    В ежедневном режиме нужны новости для сайта. Каждый день по 10 – 12 новостей. Тема – здоровый образ жизни. Качественные, интересные, уникальные новости. Расценка – 1 $ за 1000 знаков. Внимание! Требования – очень высокие. ...

    Новости для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать диплом по журналистике.

    $250

    Здравствуйте, коллеги! Нужно написать диплом по журналистике; написать качественно и эксклюзивно. Тема – телевидение (более узко сформулирую в разговоре с выбранным исполнителем). Внимание! Я не ищу людей, продуцирующих дипломы пачками, тех, кто пишет их за 4 дня, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новостник. Высокие требования!

    $500

    Ищу новостного редактора (рерайтера) по тематике покер. Три профильных сайта нуждаются в заполнении новостями. Сотрудничество – до года. Ищу райтера, хорошо разбирающегося (!) в покере, который не испытывает проблем (!) с правописанием. Подчёркиваю: если не имеете ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен журналист-переводчик высокого уровня

    $1000

    Ищу умного, креативного «гуманитарного» журналиста со знанием английского. Есть два сайта. Нужно наполнять контентом: статьи, описания, новости. Материал брать строго с западных источников (дам большой их список). Тематика: развлечения, культура, туризм, путешествия, досуг (то бишь ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер на сайт по теме искусства

    $250

    Добрый вечер. Ищу контент-менеджера на сайт по теме искусства. До 10 статей в неделю на один раздел. Нам нужен интересный контент, который редко встретишь на просторах сети. Сможете выбрать раздел и сосредоточиться на его наполнении. ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи. Финансовая тема. Только для профи.

    $500

    Итак, нужны статьи на финансовую тематику. Материал сложный, нужно подробно изучать и скрупулёзно компилировать. Тот, кто работает по принципу "найду в Рунете и перепишу своими словами", может смело проходить мимо. Специализированные, узкие направления. В месяц - ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи

    $250

    Задача: регулярное написание статей. Тематика – историческая (короче говоря, базироваться каждая статья будет на сторонних источниках, найденных Вами; то бишь не копирайт!). 3 статьи в неделю, статья - до 6000 знаков. 1,5 $ за 1000 ...

    Написание статей
    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтинг. 10 новостей в сутки.

    $500

    Рерайтинг. 10 новостей в сутки. Новость – до 1500 знаков. Итак, нужно 10 новостей в сутки. Тематика – простая (на выбор большое кол-во категорий, в целом объединённых гуманитарной направленностью). 0,75 $ за 1000 знаков. ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад