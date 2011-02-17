Здравствуйте, коллеги! Нужно написать диплом по журналистике; написать качественно и эксклюзивно. Тема – телевидение (более узко сформулирую в разговоре с выбранным исполнителем). Внимание! Я не ищу людей, продуцирующих дипломы пачками, тех, кто пишет их за 4 дня, ...