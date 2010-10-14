Копирайтер

КопирайтингЗакрыт13 заявок556 просмотров
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Ищю грамотного копирайтера для написания статей, руководств, инструкций.

Тематика различная, но в основном связная с сайтами,с продвижением сайтов.

Оплата сдельная, договорная

Работа на постоянных условиях

О себе и примеры работ высылайте на почту [email protected]

13 лет назад
nslenny
Андрей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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