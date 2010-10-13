Технический писатель, рерайтер

КопирайтингЗакрыт10 заявок442 просмотра
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Для работы в г. Минск (Беларусь) требуется специалист, который может качественно и доступным языком сделать описание программного продукта. Автор ПО дает материал, дает пояснения о том, что и как должно быть отражено в описании. Основная задача: описать сказанное доступным языком.

13 лет назад
nataly-ch
42 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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