СЕО-копирайтеры, СЕО-рерайтеры, др. СЕОшники

КопирайтингЗакрыт38 заявок673 просмотра
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Здравствуйте!

Приглашаем к сотрудничеству СЕО-копирайтеров, СЕО-редакторов, СЕО-рерайтеров и СЕО-оптимизаторов статей – С ОПЫТОМ И БЕЗ.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА 3-Й ПУНКТ!

1. Обязательные требования:

1.1. ХОРОШИЙ ГРАМОТНЫЙ ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

1.2. Креативный подход к выполнению работы, неординарное мышление

1.3. Ответственность

1.4. Оперативность

1.5. Доброжелательность, вежливость :-)

2. Очень желательные (но НЕ обязательные!) требования:

2.1. Опыт работы по указанным специализациям

2.2. Постоянный доступ в интернет

2.3. Возможность быть всегда на связи

3. Заинтересованных просим ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ (здесь или в ЛС) следующие данные:

3.1. Ваша специализация (СЕО-рерайтер, СЕО-копирайтер, СЕО-редактор, СЕО-оптимизатор или что-то совмещаете)

3.2. Область (сфера, тематика), наиболее близкая вам или любимая вами

3.3. Стоимость вашей работы за 1000 знаков – для каждой специализации, на которую претендуете. Обязательно сообщите, как считаете – с пробелами или без.

Если оплата вашей работы считается каким-нибудь иным способом, укажите каким.

3.4. Проверяете ли вы готовые тексты на уникальность. Если проверяете, то какими способами

3.5. ДЛЯ ФРИЛАНСЕРОВ С ПОРТФОЛИО – портфолио в виде прикрепленного файла или ссылки

3.6. Примерное минимальное количество страниц в день (или знаков в день– как вам удобнее)

3.7. ДЛЯ ФРИЛАНСЕРОВ БЕЗ ОПЫТА/ПОРТФОЛИО – одно из тестовых заданий в одном файле, в зависимости от специализации.

4. Готовы ли предоставлять скидки, начиная с какого объема (или на каких условиях), и какого размера?

Всем спасибо за внимание!

13 лет назад
Witchy
Дарья 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
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