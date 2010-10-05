Автомобильному клубу – рерайтер, контентщик

Автомобильному порталу требуется контент-менеджер. В ваши обязанности входит составление подробного описания по автомобилю. Вам выдается клуб по конкретной модели автомобиля, и вы собираете по этой модели всю возможную полезную информацию.

Пример работы можно посмотреть тут focuspeople.ru/read/?k=is... (это лишь пример, ваша работа может иметь некоторый другой облик, уникальный). Описание может быть составлено и по-другому. Главное требование к контенту – уникальность. То есть 100% рерайта, можно переводные статьи.

На вас ложится создание таких вот разделов “все о машине”. За каждый клуб вы получаете по 10$. Оплата – электронным переводом, по окончанию работы.

Срок выполнения – 1 день.

Клубов много, так что работы хватит на всех. Обращайтесь, отвечу на все интересующие вопросы по вакансии.

ICQ: 330751594

email: [email protected]

Павел