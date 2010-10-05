Рейрайтер/копирайтер на английском языке

Добрый вечер, нужен человек копирайтер/рерайтер скорее всего новичок, но чтобы уверенно владел буквами и умел их слаженно отражать в тексте. Стоимость 1000зн - 25р Кто реально заинтересован писать в icq два38784семь
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Требуется человек готовый к длительному сотрудничеству. Связь ICQ: 70-9999-70
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