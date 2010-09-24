Ищу блоггеров

Ищем специалистов, непосредственно занимающихся продвижением товаров в блогосфере и соц. сетях. Максимальное заполнение интернет ресурсов, таких как форумы, блоги, ЖЖ, короткими текстами с упоминанием о продукте, подключение и ведение переписки с посетителями, создание положительного имиджа и повышение лояльности к бренду.

P.S. ЕСЛИ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛО НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ТО ЖДЕМ ОТ ВАС:

1.сведения о последних проведенных кампаниях

2.список ресурсов, на которых был положительный опыт размещения постов.

E-mail: [email protected]

тел. 84952219230 Анна