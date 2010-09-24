Копирайтер-переводчик(информационная безопасность)

КопирайтингЗакрыт16 заявок493 просмотра
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Требуется человек для постоянной удаленной работы по созданию контента на сайты по тематике информационная безопасность.

В задачи будет входить:

- создание "под ключ" структурированного описания продуктов на основе их описания, размещенного на сайтах и в рекламных материалах разработчиков.

- по части продуктов материалы на русском языке, по части на английском (требуется художественный перевод)

- по тем продуктам, по которым описание есть на русском языке, требуется рерайтинг и оптимизация под задачи SEO

- наполнение прочих разделов сайта (Партнеры, Новости, Публикации...)

Требования:

- владение терминологией информационной безопасности (для этого придется почитывать специализированные сайты).

- хороший стиль изложения

- умение структурировать материал для наилучшего восприятия + под задачи SEO

- высокая производительность труда

13 лет назад
itprotect
Иванов 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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