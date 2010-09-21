Ответственный копирайтер

Добрый вечер. Порталу http://www.joops.com.ua/, требуются авторы. Нам сейчас нужны: * молодые, но талантливые авторы без портфолио, которым мы можем предложить обучение и бесплатные индивидуальные консультации по копирайтингу; * опытные авторы, которые хотят участвовать в жизни сообщества, расширить ...
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Для ведения тематического ресурса нашей компании требуется копирайтер.
Сфера деятельности нашей компании: информационные технологии и продвижение бизнеса в Сети Интернет.
Нужен человек хорошо разбирающийся в данной вопросе для написания статей по заданным нами темам.
В качестве тестового здания предлагаем выполнить Вам тестовое задание. Написать небольшой очерк на тему: " Информационные технологии : пути и тенденции современного ведения бизнеса через интернет".
Режим работы: пятидневка, по 2-3 часа в день. Оплата оговаривается индивидуально. На первых порах составит от 2-4$ за 1000 зн.
Ждем ваших писем и резюме на адрес: work(@)inutek.ru
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