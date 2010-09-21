Ответственный копирайтер

Для ведения тематического ресурса нашей компании требуется копирайтер.

Сфера деятельности нашей компании: информационные технологии и продвижение бизнеса в Сети Интернет.

Нужен человек хорошо разбирающийся в данной вопросе для написания статей по заданным нами темам.

В качестве тестового здания предлагаем выполнить Вам тестовое задание. Написать небольшой очерк на тему: " Информационные технологии : пути и тенденции современного ведения бизнеса через интернет".

Режим работы: пятидневка, по 2-3 часа в день. Оплата оговаривается индивидуально. На первых порах составит от 2-4$ за 1000 зн.

Ждем ваших писем и резюме на адрес: work(@)inutek.ru