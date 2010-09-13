Копирайтер/рерайтер

КопирайтингЗавершен110 заявок1347 просмотров
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Требуются на постоянной основе люди, владеющие грамотным русским языком для написания текстов различной тематики. Работа сдельная, рассмотрю варианты взаимовыгодного сотрудничества. От вас - надежность, оперативность и понимание темы.

13 лет назад
PartMars
42 годаПольша
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
xatiora
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
20 отзывов
13 лет назад
$100
Блестяще справилась с поставленной задачей - качественно и в срок, не смотря на большой объем! Буду и дальше сотрудничать и вам, многоуважаемая публика, рекомендую :)
Работой с Павлом очень довольна: четкая постановка задачи, нормальные сроки на выполнение, своевременная оплата. Павел находится в сети практически всегда, готов оказать помощь и ответить на возникающие вопросы. Рекомендую всем как доброжелательного и ответственного заказчика!
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