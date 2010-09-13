Копирайтер/рерайтер

Создание статей и обзоров по товарам и товарным характеристикам, адаптированных на язык потребителя. с SEO-оптимизациейю На все тексты составлено проффессиональное ТЗ, проверка будет осуществляться профессиональными оптимизаторами.работа в паре с техническим консультантом, который даст вводные материалы для ...
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Требуются на постоянной основе люди, владеющие грамотным русским языком для написания текстов различной тематики. Работа сдельная, рассмотрю варианты взаимовыгодного сотрудничества. От вас - надежность, оперативность и понимание темы.
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