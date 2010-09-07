Для постоянной удалённой работы требуется копирайтер. Требуется и копирайт и рерайт.

Оплата в WMR, копирайт 35р. тысяча знаков с пробелами, рерайт 20 р. тысяча знаков с пробелами. Сначала оплата за каждую статью, в последующем раз в две недели.

Обязательно грамотность, работы даются с ограничением по времени, на исполнение не более 2-х дней. Очень желательно владение "слепой печатью".