Копирайтер

КопирайтингЗакрыт24 заявки384 просмотра
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Для постоянной удалённой работы требуется копирайтер. Требуется и копирайт и рерайт.

Оплата в WMR, копирайт 35р. тысяча знаков с пробелами, рерайт 20 р. тысяча знаков с пробелами. Сначала оплата за каждую статью, в последующем раз в две недели.

Обязательно грамотность, работы даются с ограничением по времени, на исполнение не более 2-х дней. Очень желательно владение "слепой печатью".

13 лет назад
PR-Brenor
Ольга 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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