Интернет pr-manager

В компанию (женская, детская гигиена, товары для новорожденных) требуется на удаленную постоянную работу менеджер по SMM (работа с форумами, социальными сетями, сообществами, блогами, порталами)

Требования

Проживание Москва, МО с возможность посещать офис несколько раз в месяц (м. Сходненская)

Пол - женский 23-35 лет

Гражданство – Россия, постоянная регистрация Москва, МО

Опыт работы в подобной сфере– от 2х лет

Знание современных трендов и технологий интернет маркетинга (SMO, SMM)

Образование – высшее, неоконченное высшее – гуманитарное

Знания

• Активный пользователь социальных сетей, форумов, сообществ, порталов и тд

• Знание рунета и моделей поведения его пользователей

• Отличное умение пользоваться поиском в интернете

• Опыт общения с целевой аудиторией

• Опыт привлечения читателей

• Опыт создания и ведения сообществ в социальных сетях

• Отличное знание пакета MS OFFICE

• Умение вести конструктивные диалоги и дискуссии в электронной переписке

• Усидчивость, внимательность

• Ответственность

• Умение работать в команде

• Умение составлять отчеты, планы

Обязанности:

- работа и координация команды авторов

- мониторинг работ команды авторов

- поиск авторов

- подбор площадок для публикации материалов команды авторов

- написание, редактирование, размещение текстов на требуемых площадках (сообщения в блоги, форумы, пресс релизы, новости, пост релизы и тд)

- ведение отчетностей

- ведение сообществ

Условия

Удаленная работа на постоянной основе. (Работа на дому)

Рабочий график – свободный, главное выполнять план работ. (Но не менее 4-х часов в день)

Обучение по специфики товарного ассортимента компании, предоставление всех требуемых материалов.

Оплата от 10000р

ждем ваших резюме [email protected]

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