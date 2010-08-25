Копирайтер по тематике йога, пилатес

Нужен англоязычный рерайтер\копирайтер на постоянное сотрудничество 50-70к символов в месяц в среднем, медицинская тематика. 1.5$ за 1000 символов -- рерайт 2$ за 1000 символов --- копирайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На долгосрочный проект нужен копирайтер, хорошо разбирающийся в йоге и ее видах, пилатесе. Компетентность в данном вопросе обязательна. Нужно будет писать небольшие статьи по теме, а также возможно рецензии на йога-центры (описания). Предлагайте свои услуги )
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