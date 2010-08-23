Нужен англоязычный рерайтер

Здравствуйте! Очень нуждаемся в копирайтере/контент-менеджере для наполнения своего сайта. Интернет-магазин домашнего текстиля www.luxtextile.com. Работает на "1С-Битрикс". Ищем человека, понимающего где и как могут использоваться вещи из данного магазина + способного отличить настольник от салфетки. Для того, чтобы мы выбрали ...