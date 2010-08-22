Нужен копирайтер

КопирайтингЗавершен26 заявок494 просмотра
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Нужнет 1-2-3 копирайтера.э

Нужен грамотный, надежный специалист.

Написание технических статей на все возможные тематики.

Обращаться в icq: 602258156 или же сюда.

13 лет назад
Kasimov
Руслан 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранные исполнители
morsi
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
13 дней назад
13 лет назад
$15
Замечательный исполнитель! Просто великолепная работа! И это при маленьком сроке и большом объеме. Большое спасибо за работу!
Приятный человек и отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата, сотрудничеством осталась довольна.
irinashustr
Ирина 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$100
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хорошее сотрудничество, так как оплата - мгновенная, а указания - четкие и понятные. Буду рада и дальнейшим заказам.
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