Нужен копирайтер

Студия продвижения приглашает в свою команду рерайтеров и копирайтеров. Объем работы - боле 500 000 симв. Оплата рерайтера - 0,6-0,8$ за 1000 Копирайтера - 1,2-1,7$ за 1000
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужнет 1-2-3 копирайтера.э
Нужен грамотный, надежный специалист.
Написание технических статей на все возможные тематики.
Обращаться в icq: 602258156 или же сюда.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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