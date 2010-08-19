Копирайтер-рерайтер - на постоянку, удаленно

КопирайтингЗакрыт15 заявок278 просмотров
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Требуется копирайтер-рерайтер на постоянную работу с гибким графиком - удаленно.

З/П увеличивается вместе с объемами работы.

Оставляйте свои заявки с желаемой з/п и номером ICQ.

13 лет назад
vitaliy-o
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
manosalair
Мария 
33 годаЛатвия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$200
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