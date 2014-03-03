Нужен постоянный копирайтер для написания интересных статей на женскую тематику. Стоимость за статью 1500-2000 знаков в пределах 30р/1К. Оплата напрямую без системы и комиссий. Задания будут несложные, без оптимизации, поэтому платить больше не смогу. Прошу обращаться только людей, которые хотят работать на постоянной основе за небольшие пока деньги. Со временем качественным копирайтерам будут подниматься ставки.