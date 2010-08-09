Нужен человек, работающий с 1С и способный грамотно излагать свои мысли на бумаге. Пишите в аську 445630874
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Нужен опытный обозреватель различных направлений. Пишите цены и аси.
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