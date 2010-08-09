Обозреватель

Добрый день господа! Для сотрудничества мне необходим копирайтер-рерайтер на английском и (желательно) русском языке. Темы разные. 1. Я заказываю 30-50к знаков. 2. По не дорогой цене мне пишут индусы (даже несколько дешевле), но мне не очень удобно с ...