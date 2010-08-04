Копирайтер на постоянную работу

На постоянную работу требуется копирайтер.Статьи нужны на английском языке из различных ниш, мы предоставляем кейворды для будущих статей.

Кол-во статей в месяц: 300 штук. ЗП: до 300 USD.

Требования к статьям:

1. Информативность.

2. 320-350 слов.

3. уникальность(каждая статья будет проходить проверку на плагиат)

4. удобное форматирование текста(позже к форматированию будут предъявлены отдельные SEO требования)

5. повторное использование статей запрещено.

Требования к кандидатурам:

1. Отличное знание английского языка.

2. Опыт работы с CMS.

3. 2 недели испытательный срок.

Предлагаем гибкий график работ:

а) в день минимум 10 статей

б) за неделю ровно 60 статей

Если вы человек трудоспособный и времени у вас хватает, то вы можете выполнять работу быстрее и писать больше КАЧЕСТВЕННЫХ статей в день, главное чтобы в неделю получалось 60 статей.

Для выяснения наиболее лучшего исполнителя, предлагаю написать пробную статью на тему "how to write a resume". Если есть вопросы - PM