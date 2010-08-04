Копирайтер на постоянную работу

Для постоянного сотрудничества с надежной компанией требуется копирайтер с опытом написания статей на автотематику и глубоким пониманием данной темы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу требуется копирайтер.Статьи нужны на английском языке из различных ниш, мы предоставляем кейворды для будущих статей.
Кол-во статей в месяц: 300 штук. ЗП: до 300 USD.
Требования к статьям:
1. Информативность.
2. 320-350 слов.
3. уникальность(каждая статья будет проходить проверку на плагиат)
4. удобное форматирование текста(позже к форматированию будут предъявлены отдельные SEO требования)
5. повторное использование статей запрещено.
Требования к кандидатурам:
1. Отличное знание английского языка.
2. Опыт работы с CMS.
3. 2 недели испытательный срок.
Предлагаем гибкий график работ:
а) в день минимум 10 статей
б) за неделю ровно 60 статей
Если вы человек трудоспособный и времени у вас хватает, то вы можете выполнять работу быстрее и писать больше КАЧЕСТВЕННЫХ статей в день, главное чтобы в неделю получалось 60 статей.
Для выяснения наиболее лучшего исполнителя, предлагаю написать пробную статью на тему "how to write a resume". Если есть вопросы - PM
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