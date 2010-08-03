Удаленный office-manager

Ведение переписки с заказчиками и клиентами.

Наша компания специализируется на продаже решений для брокеров.

Клиенты компании – это компании- брокеры на рынке форех , Для стимуляции продаж мы обращаемся к ним через письма-реклама.

Необходим человек для составления писем на русском и английском, ( если есть вы знаете еще языки , это только плюс), переписка с заказчиками .