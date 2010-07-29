Рерайтеры и копирайтеры, постоянное сотрудничество

Требуются талантливые сотрудники для удаленной работы в форумах и блогах. Обязанности: Создавая темы и активно учавствуя в жизни форума, вы должны косвенно продвигать услуги нашей компании. Вашей целью должно стать приведение беседы в нужное нам русло. ...
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Доброго времени суток.
Для постоянного сотрудничества требуются копирайтеры с опытом работы для написания текстов. В основном тексты без ключей, но возможен сео-копирайтинг. Работы очень много, тематика различна.
Оплата производится один раз в неделю, вечером в воскресенье, всего 5 рабочих дней в неделю. Стоимость 1000 символов 50 рублей, возможно повышение оплаты, но не на первоначальном этапе.
Кого устраивают условия, просьба обращаться в скайп Verbynoko.
Будут выбраны 2-3 копирайтера.
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