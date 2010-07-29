Рерайтеры и копирайтеры, постоянное сотрудничество

Доброго времени суток.

Для постоянного сотрудничества требуются копирайтеры с опытом работы для написания текстов. В основном тексты без ключей, но возможен сео-копирайтинг. Работы очень много, тематика различна.

Оплата производится один раз в неделю, вечером в воскресенье, всего 5 рабочих дней в неделю. Стоимость 1000 символов 50 рублей, возможно повышение оплаты, но не на первоначальном этапе.

Кого устраивают условия, просьба обращаться в скайп Verbynoko.

Будут выбраны 2-3 копирайтера.