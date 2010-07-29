Добрый день/вечер. В РЫБОЛОВНЫЙ интернет магазин требуется копирайтер (желательно с Киева / Украина) на 1-2 месяца, может больше при необходимости. Основная задача - заполнение магазина необходимыми товарами. Сюда входит: 1. Поиск фото некоторых товаров согласно требованиям. 2. Поиск вспомогательных источников ...
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Требуется копирайтер для постоянной попроектной работы. Составление \корректировка текстов для роликов, плакатов, рекламы, буклетов, презентаций, статей, слоганы, нейминг.
Указывайте примерные расценки за подобную работу и опыт работы.
На данный момент требуется стилитсическая коректировка текста буклета после перевода
icq 579-295-928, почта [email protected]
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