Ищу талантливых авторов

Требования к кандидату на должность редактор-корректор 1) Профильное образование и/или опыт работы от 3 лет в электронных и традиционных СМИ. 2) Абсолютная грамотность. 3) Знание ПК на высоком уровне. Не просто уметь пользоваться интернетом и word, но и ...