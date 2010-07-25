Ищу копирайтера

КопирайтингЗакрыт32 заявки661 просмотр
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Ищу копирайтер для написания статей. Задания на тексты буду давать часто. 1-1,5 доллара за 1000 текста. Заявки рассматриваются по форме:

1) Стоимость копирайта (1$ за 1000 знаков)

2) Опыт работы, образование (Пример: Высшее, филологическое. Опыт 3 года)

3) Основная специализация в написании текстов, любимая тема (Пример: строительство, цветы, бабочки)

4) Опыт написания текстов для главных страниц, разделов сайтов (Да/Нет)

5) Ссылка на портфолио с работами

13 лет назад
leulens
Россия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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