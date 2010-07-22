Требуется копирайтер на постоянку

КопирайтингЗавершен15 заявок390 просмотров
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Доброй ночи!

Требуется копирайтер, способный писать 15 000 символов в день, тематика различная, но ничего сложного, в сети необходимо быть в рабочее время, желательно иметь скайп. Ежемесячный оклад 9 000 рублей. Оплата 2 раза в месяц, аванс и заработная плата. Кому интересно, стучитесь в аську 22-98-222 или пишите в личку.

13 лет назад
ingapopkova
Инга 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
zaval
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
13 лет назад
$250
Отлично справилась с очень большим объемом текстов. Юридическая тематика достаточно сложна, однако, Катя справилась с ней великолепно. Рекомендую, как очень ответственного и грамотного исполнителя.
Выздоравливай побыстрее!
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