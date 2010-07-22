Требуется копирайтер на постоянку

Доброй ночи!

Требуется копирайтер, способный писать 15 000 символов в день, тематика различная, но ничего сложного, в сети необходимо быть в рабочее время, желательно иметь скайп. Ежемесячный оклад 9 000 рублей. Оплата 2 раза в месяц, аванс и заработная плата. Кому интересно, стучитесь в аську 22-98-222 или пишите в личку.