Требуется копирайтер на постоянку

Здравствуйте. Для постоянного сотрудничества нужен исполнительный и ответственный копирайтер-рерайтер. Суть работы - в наполнении форумов (регистрация на форуме нескольких аккаунтов и размещение от их лица нужного количества сообщений). Форумов немало, поэтому фронт работы неплохой. Изначально сотрудник искался ...
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Доброй ночи!
Требуется копирайтер, способный писать 15 000 символов в день, тематика различная, но ничего сложного, в сети необходимо быть в рабочее время, желательно иметь скайп. Ежемесячный оклад 9 000 рублей. Оплата 2 раза в месяц, аванс и заработная плата. Кому интересно, стучитесь в аську 22-98-222 или пишите в личку.
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