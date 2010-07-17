Нужен редактор для молодого мужского журнала

Доброе время суток уважаемые фрилансеры!

Молодому мужскому сетевому журналу нужен редактор. (написание копирайта или качественного рерайта).

Особенности работы

• Долгосрочное сотрудничество

• Возможность самостоятельно выбрать тему статьи по заданным категориям или использовать тему из списка предложенных.

• Возможность в статьях указывать оригинальное авторство.

• Нагрузка: Статьи до 500-600 слов (2-3к символов), 15 статей в месяц

Главное требование к контенту – статьи составлены в легком, дружественном, шутливом стиле. Не перегруженные сложной терминологией.

Доступные темы для статей:

• Здоровье (Здоровый образ жизни, здоровое питание, фитнесс и т.п)

• Карьера (вопросы бизнеса и карьеры, секреты успеха, истории бизнеса и т.д)

• Личность (духовное и социальное развитие мужчины, качества настоящего мужчины и т.д.)

• Стиль (уход за собой, аксессуары для мужчин, мужская мода и стиль настоящего мужчины)

• Техника (автомобили, новости HI-TECK и автомобилестроения, гаджеты и т.д.)

Цены: 1$/1000 (копирайт) 0.7$/1000 (рерайт). Или же копирайт 3000-3500 символов -25 WMU

Оплата по вебмани (предпочтительнее WMU )в течении 24 часов после получения статьи.

Если Вы заинтересованы в сотрудничестве или за дополнительной информацией пишите на [email protected]

или ICQ 245-789-662