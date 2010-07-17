Нужен редактор для молодого мужского журнала

У вас проблемы с поиском заказчиков? Мы возьмем их на себя. От вас - качественная, в срок выполненная работа. От нас - постоянные заказы (объем работы вы указываете сами). Заявки присылайте на почту [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток уважаемые фрилансеры!
Молодому мужскому сетевому журналу нужен редактор. (написание копирайта или качественного рерайта).
Особенности работы
• Долгосрочное сотрудничество
• Возможность самостоятельно выбрать тему статьи по заданным категориям или использовать тему из списка предложенных.
• Возможность в статьях указывать оригинальное авторство.
• Нагрузка: Статьи до 500-600 слов (2-3к символов), 15 статей в месяц
Главное требование к контенту – статьи составлены в легком, дружественном, шутливом стиле. Не перегруженные сложной терминологией.
Доступные темы для статей:
• Здоровье (Здоровый образ жизни, здоровое питание, фитнесс и т.п)
• Карьера (вопросы бизнеса и карьеры, секреты успеха, истории бизнеса и т.д)
• Личность (духовное и социальное развитие мужчины, качества настоящего мужчины и т.д.)
• Стиль (уход за собой, аксессуары для мужчин, мужская мода и стиль настоящего мужчины)
• Техника (автомобили, новости HI-TECK и автомобилестроения, гаджеты и т.д.)
Цены: 1$/1000 (копирайт) 0.7$/1000 (рерайт). Или же копирайт 3000-3500 символов -25 WMU
Оплата по вебмани (предпочтительнее WMU )в течении 24 часов после получения статьи.
Если Вы заинтересованы в сотрудничестве или за дополнительной информацией пишите на [email protected]
или ICQ 245-789-662
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