Копирайтеры, рерайтеры, переводчики

Требуется человек, который хорошо умеет писать про Интернет Ищу копирайтера для написания статей для блога. Тема: Интернет, social media, online business and start-ups, hi-tech, web audio & video, programming and design, Apple, Mobile web. Писать на грамотном русском языке, но знание английского обязательно! Для хорошего блогера с уникальным контентом - постоянная работа. В день нужно около 5-10 статей по 300-600 слов. Пишите свои рассценки и примеры работ. Копирование чужих текстов не принимается!