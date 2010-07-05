Журналист на проект по малому бизнесу

КопирайтингЗавершен8 заявок410 просмотров
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На проект по малому бизнесу BizGuru.ru требуется журналист. Оплата сдельная.

Обязанности журналиста:

1. Написание статей ежемесячно в объеме 15-20 тыс. знаков (без пробелов).

Средний размер статьи должен быть 3-5 тыс. знаков без пробелов. Но если тема статьи требует большего объема, то иногда можно писать и более крупные статьи.

К каждой статье необходимо подбирать картинку по теме статьи из бесплатных клипартов, которые легко найти в Интернете.

При добавлении статью нужно оформлять html-тегами –важные моменты выделять полужирным, курсивом, маркированными списками и т.п.

2. Добавление опросов.

Один раз в месяц необходимо создавать опрос. Опрос состоит из вопроса и 3-5 вариантов ответа (подробных, а не просто: да, нет, не знаю). Опрос оплачивается как 1 тыс. знаков копирайтинга.

Опросы должны быть актуальных для малого бизнеса тематик.

3. Проверка новых комментариев.

К статьям и новостям сайта постоянно добавляются комментарии, которые нужно проверять перед публикацией, а также исправлять ошибки в них. Здесь мы установим стоимость проверки одного комментария.

4. Работа с форумом.

Пока не развиваем форум, работаем на уровне: отвечать на ВСЕ вопросы по теме, которые задают на форуме. Конкретнее форумом займемся позже.

5. Рерайтинг статей и описаний программ

Необходимо производить рерайтинг статей и описаний программ, добавленных другими пользователями, т.к. наш проект публикует только уникальные статьи, то все статьи, добавленные другими пользователями необходимо приводить к уникальному виду.

6. Писать обзоры банков и организаций – в будущем

В скором будущем на проекте будет открыт раздел с обзорами банков и других коммерческих организаций – в помощь малому бизнесу. Здесь нужно будет делать обзоры организаций или банков. Список организаций и банков для обзоров я буду выдавать вам.

7. Писать вступительные тексты для разделов.

При открытии новых разделов на сайте, необходимо будет писать вступительные абзацы к ним размером 500-800 знаков.

Вот пока все обязанности журналиста, возможно, потом будут добавлены новые.

Требования к журналисту:

1) Быть знакомым с тематикой малого бизнеса и законами для него именно для РФ.

2) Не пропадать неделями, а быть на связи пусть не каждый день, но хотя бы 2-3 раза в неделю (из-за частых пропаданий, была уволена предыдущая журналистка).

3) Наполнять сайт статьями равномерно, а не в тот момент, когда вам срочно понадобились деньги.

4) Уметь писать статьи не сухо, а более дружелюбным языком.

5) Не писать огромные статьи: краткость – сестра таланта.

6) Знать основы html: работа с основными тегами – жирный, курсив, ссылки…

7) Быть знакомым с drupal (не обязательно).

В общем, нужен терпеливый старательный человек, который будет заниматься сайтом месяцы или годы (если сработаемся). Не интересует школьники и студенты, которые ищут подработку на лето.

Жду предложения от вас здесь, а не в личке. Выбранному кандидату выдам более подробное ТЗ, план по темам статей для начала, доступы в аккаунт журналиста на сайте.

В предложении укажите:

- ваши знания в области малого бизнеса (сайт посвящен именно ИП);

- примеры ваших статей;

- ваша стоимость 1 тыс. знаков копирайтинга, рерайтинга;

- стоимость одной темы и одного поста на форуме.

13 лет назад
evmaster
Евгений 
42 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
83 отзыва
Выбранный исполнитель
sv-post
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$100
Работаем с мая месяца, уже успели хорошо сработаться. Валерия отлично ведет сайт - пишет качественные статьи и создает интересные опросы. А также вносит свои идеи по развитию проекта. Ответственность также радует - все делается точно в срок, проблем с задержками работы не было ни разу. В итоге работа очень даже устраивает и даю Валерии больше работы, чем ожидалось в начале. Буду рад подключать ее и на новые проекты.
Евгений - ИДЕАЛЬНЫЙ заказчик: задачи ставит четко, замечания только по делу, и, немаловажно, что оплачивает, как по часам! Весьма адекватный человек с хорошим чувством юмора, если доведется с ним сотрудничать, то вам крупно повезло! ))) Все всегда спокойно, уравновешено, основательно без ненужного кипиша и метаний. Любой санаторий позавидует такому режиму, так что с таким заказчиком работа - не работа, а сплошное удовольствие!
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