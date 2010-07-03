Копирайтер и рерайтер материалов

$500
КопирайтингЗавершен62 заявки1258 просмотров
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Работа заключается в добавление материалов на сайт онлайн кинотеатра.

Обложку фильма, описание ну и сам фильм онлайн который можно взять на vkontakte.ru

Обязательные требования:

1. Уверенный пользователь сети Интернет и пк;

2. ОТЛИЧНОЕ знание русского языка, ГРАММАТИКИ, сообразительность;

3. УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ КОПИРАЙТ И РЕРАЙТ;

4. Ответственность и рабочая дисциплина, инициативность, общий уровень знаний;

5. Наличие свободного времени для работы 4-7 часов в день;

6. Постоянный доступ в интернет, приемлимая скорость upload/download;

13 лет назад
fosterscash
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
joker_ow
Алексей 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$100
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
gangstablood
Вячеслав 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$500
Отзыв недоступен.
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pashik73
Игорь 
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$400
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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