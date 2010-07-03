Копирайтер и рерайтер материалов

Работа новостникам! График работы свободный. Оплата 100-150 долларов в месяц. Писать на мыло: [email protected] или стучаться в ICQ: 218151228
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа заключается в добавление материалов на сайт онлайн кинотеатра.
Обложку фильма, описание ну и сам фильм онлайн который можно взять на vkontakte.ru
Обязательные требования:
1. Уверенный пользователь сети Интернет и пк;
2. ОТЛИЧНОЕ знание русского языка, ГРАММАТИКИ, сообразительность;
3. УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ КОПИРАЙТ И РЕРАЙТ;
4. Ответственность и рабочая дисциплина, инициативность, общий уровень знаний;
5. Наличие свободного времени для работы 4-7 часов в день;
6. Постоянный доступ в интернет, приемлимая скорость upload/download;
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Работница- ( а не работник, хотя это тоже возможно!!) по причине большего терпения и скрупулезности, а также ответственного отношения к своим обязанностями, с обязательными возможностями профессионального, карьерного, и естественно, зарплатного роста. Требования: филологическое или медицинское образование ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад
Лидирующей украинской Интернет-компании срочно нужен кандидат на позицию Seo копирайтер. Наш идеальный кандидат - ответственная, целеустремленная девушка до 27 лет, обладающая творческим мышлением и умеющая грамотно излагать свои мысли. Основные требования к кандидатам: 1.Опыт работы с ...Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен автор, способный писать смешные диалоги или сценарии. После этого они будут озвучиваться и под них делаться мульты. Нужно оценить ваш юмор, поэтому обязательно присылайте примеры работ. Если есть возможность еще и озвучить - замечательно! О мультфильмах: Для кого? - ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую. В ближайшем будущем открываю большой проект. Нужны рерайтеры на постоянную работу. Оплата будет происходить по факту, после личной проверки. В личку не писать. Оставляйте свои аськи, стукну.Копирайтинг85 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен адекватный и грамотный копирайтер на постоянной основе. Работы очень много. Работа над интернет магазином: описание товара, рерайт текстов. На данный момент в магазине около 8000 наименований. Необходимо описание каждого, плюс описание категорий. Тексты должны ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт13 лет назад
На сайте IT тематики будет начально порядка 20 статей по 3-4 тысячи знаков каждая. Работа состоит в 3х форматах: Копирайт (по черновикам написанным нами) Рерайт: wikipedia или интернет исходники. Уникальность, стиль, вес ключевиков будет проверяется. Наполнение форума Тематика: 1С, Linux, ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Нужны копирайтеры. Работающие во ФронтПейдж или способные его легко освоить. 1 доллар за тысячу знаков несложного текста в вебмани. В день нужно делать 10-15 тысяч. В месяц получается 200-250 долларов. Люди нужны грамотные, ответственные, ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищем талантливых людей, собственно говоря тех, кто способен писать красивые для глаза и души тексты. Тематика - дизайн интерьеров и красивый город Питер (по отдельности, а лучше вместе). Писать надо будет много. В заявке просьба присылать ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Набираю новую команду фрилансеров, готовых выполнять большие объемы работы в короткие сроки. Объем работы от 50 тысяч знаков. Работа есть ВСЕГДА. Оплата - 5-7 дней после сдачи работы. Заинтересовавшихся прошу писать только в приват, в сообщении укажите: 1. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад