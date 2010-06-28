Нужна команда фрилансеров

$250
КопирайтингЗавершен9 заявок470 просмотров
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Набираю новую команду фрилансеров, готовых выполнять большие объемы работы в короткие сроки.

Объем работы от 50 тысяч знаков. Работа есть ВСЕГДА. Оплата - 5-7 дней после сдачи работы.

Заинтересовавшихся прошу писать только в приват, в сообщении укажите:

1. стоимость за 1000 знаков

2. аська

3. ОБЯЗАТЕЛЬНО рерайт небольшого текста

"7 июля в Тольяттинском краеведческом музее состоится открытие выставки «Живые тропические бабочки». В Автограде такая выставка будет представлена впервые. Здесь можно увидеть различные виды этих насекомых, собранных со всего мира: парусники, идэа и многие другие, обитающие на Филиппинах, в Малайзии, Индонезии, Китае, Японии. Уникальность выставки в том, что экспозиция действительно «живая». Бабочки летают вокруг посетителей, с ними можно фотографироваться и снимать на видео. Кроме того, посетители смогут увидеть, как бабочки появляются на свет. Бабочки живут всего несколько дней, поэтому на экспозиции каждый день появляются новые коконы.

На выставке также можно приобрести живую бабочку или пополнить собственную коллекцию уникальным образцом в засушенном виде."

13 лет назад
veter_peremen2
Тамара 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
29 отзывов(-5)
Выбранный исполнитель
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$3
Прекрасный исполнитель!
Спасибо за сотрудничество, надеюсь на его продолжение!
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