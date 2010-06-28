Требуется новостник

КопирайтингЗакрыт8 заявок514 просмотров
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На новостной сайт требуются авторы. Новости нужно писать по тематике шоубизнес, скандалы, интриги, расследования и т.д. Заявки прошу отправлять исключительно на почту [email protected]! В письме укажите свою контактную информацию.

13 лет назад
deadtalker
Валентин 
36 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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