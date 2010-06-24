Нужен копирайтер для наполнения игрового портала (ведение новостной ленты, тексты для внутренней и главной страницы, модерирование форума).

Требования к кандидату:

- отличное владение русским языком;

- умение красиво излагать мысли;

- знание,что такое компьютерные игры и игры для приставок;

- ответственность;

- коммуникабельность.

Исполнителя выберу по результатам выполненного рерайта:

"Компания 1С-СофтКлаб, официальный дистрибьютор проектов 2K Games, выпустит в России локализованные версии Mafia 2 для PC, Xbox 360 и PlayStation 3.

В российских изданиях долгожданное продолжение знаменитой гангстерской саги будет представлено полностью на русском языке - с переведенными текстами и переозвученными профессиональными актерами диалогами."

В проекте оставляйте свои цены на копирайт, рерайт, сео-копирайт и постинг. Также не помешают ваши контактные данные.

Готовое задание высылайте в личку.

Исполнитель будет выбран завтра.