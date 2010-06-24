Необходим начинающий рерайтер, который только пробует свои силы в рерайте. Что нужно делать: Есть софт, который частично переписывает тексты (делает рерайт). Одни тексты он переписывает хорошо, а другие не очень. Вот те тексты, которые софт обработал ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайтер для наполнения игрового портала (ведение новостной ленты, тексты для внутренней и главной страницы, модерирование форума).
Требования к кандидату:
- отличное владение русским языком;
- умение красиво излагать мысли;
- знание,что такое компьютерные игры и игры для приставок;
- ответственность;
- коммуникабельность.
Исполнителя выберу по результатам выполненного рерайта:
"Компания 1С-СофтКлаб, официальный дистрибьютор проектов 2K Games, выпустит в России локализованные версии Mafia 2 для PC, Xbox 360 и PlayStation 3.
В российских изданиях долгожданное продолжение знаменитой гангстерской саги будет представлено полностью на русском языке - с переведенными текстами и переозвученными профессиональными актерами диалогами."
В проекте оставляйте свои цены на копирайт, рерайт, сео-копирайт и постинг. Также не помешают ваши контактные данные.
Готовое задание высылайте в личку.
Исполнитель будет выбран завтра.
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