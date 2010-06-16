Требуется в команду рерайтер.

Ищем для постоянного сотрудничества и написания seo-текстов копирайтера. Объемы в месяц - 100 - 200 тыс. знаков в месяц. Жду предложений с указанием: Желаемая оплата в месяц - Сколько тыс. знаков в день вы можете писать - Стоимость ...
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Есть заказ. Нужен рерайтер на постоянной основе. Нужно отрерайтить 100 статей на тему недвижимость. Статьи небольшие, но не все. Если есть желающие, пишите в проект, оставляйте аськи. Свяжусь с каждым.
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